Marco Materazzi, simbolo dell'Inter e dell'interismo, campione del mondo nel 2006 da protagonista assoluto, parla, nel corso di una festa di un Inter Club nella provincia di Brindisi, del suo rapporto con Giacinto Facchetti: "Era il gennaio 2006, eravamo qui vicino, a Lecce. Stavo per trasferirmi al Milan per orgoglio, volevo dimostrare a Roberto Mancini di essere un giocatore importante. Giacinto parlò con me e mi convinse a rimanere all'Inter".



Due parole, poi, sull'Inter del futuro: "Da quello che mi sembra sono persone che non vogliono perdere, io sono rimasto ad un calcio romantico dove c'era il campo. Oggi c'è il fair play finanziario. So che c'è una persona valida che è Walter Sabatini: penso possa fare un'ottima squadra e me lo auguro".