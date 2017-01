Ranocchia-Watford, è più di un'idea. Questa l'ultima indiscrezione di mercato che rimbalza dall'Inghilterra e che vorrebbe il difensore italiano vicino al club allenato da Walter Mazzarri. L'ex capitano dell'Inter ha finora rifiutato altre offerte pervenutegli da squadre minori, mentre potrebbe prendere in seria considerazione l'apprezzamento del suo ex tecnico.



DETTAGLI DELL'OPERAZIONE - Il contratto dell'ex Bari è in scadenza nel 2019, fattore che consentirebbe a Inter e Watford di accordarsi mediante un'operazione in prestito con diritto di riscatto in favore degli inglesi, i quali si impegnerebbero però a pagare i restanti sei mesi di ingaggio al calciatore, che guadagna circa 2,5 milioni di euro a stagione. Non poco.



FATTORE MAZZARRI - Per il momento la trattativa è in fase embrionale, ma presto si potrebbe trasformare in qualcosa di più. Anche perché Ranocchia, da sempre poco convinto di un trasferimento all'estero, sembra tranquillizzato dalla presenza di Walter Mazzarri sulla panchina del Watford.