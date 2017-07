Il presidente del Boca Juniors, Daniel Angelici, ha parlato a Radio Sportia della trattativa per Gary Medel: "Stiamo parlando in queste ore con l'Inter e con l'agente di Medel. Ma siamo lontani dall'accordo, la differenza tra richiesta dello stipendio e offerta è enorme".



INCONTRO IN PROGRAMMA - Una frenata che arriva nel pieno dei contatti tra le due società. Alcuni emissari del Boca sono infatti in Italia in queste ore e hanno in programma un incontro con i dirigenti dell'Inter. Per la buona riuscita dell'operazione, però, servirà anche l'accordo con l'entourage del Pitbull.