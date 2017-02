L'Inter si coccola Gary Medel arrivato finalmente anche in nerazzurro ai livelli di rendimento ammirati con la nazionale del Cile, due volte vincitrice della Coppa America. Il cileno si è finalmente ritagliato un ruolo ben definito all'interno delle rotazioni di Stefano Pioli che gli ha ridato non solo nuova linfa, bensì anche un futuro roseo dal punto di vista contrattuale.



GRAZIE A PIOLI, ORA IL RINNOVO - La formazione nerazzurra può infatti ringraziare il coraggio di Stefano Pioli che è riuscito nell'impresa, fallita da de Boer, Mancini e Mazzarri prima di lui, di portare Medel al centro della difesa. In questo nuovo ruolo (lo stesso ricoperto in nazionale, non certo un'invenzione), Medel ha trovato solidità, continuità e fiducia tanto da convincere la dirigenza nerazzurra a garantirgli un ricco rinnovo di contratto. Negli ultimi incontri fra il suo entourage e la dirigenza nerazzurra Medel ha raggiunto un principio di accordo per il prolungamento dell'attuale accordo in scadenza il 30 giugno 2018 fino al 2020 con innalzamento a 2,5 milioni dell'ingaggio.



PUO' TORNARE A META' CAMPO - Una certezza in più per il giocatore che rappresenta a tutti gli effetti un autentico jolly in rosa. Se quello di difensore centrale è infatti il ruolo del suo futuro, all'occorrenza Medel può ancora ricoprire il ruolo di centrocampista centrale. Può essere il caso proprio della prossima sfida con il Bologna in cui non ci saranno per infortunio nè Banega nè Brozovic e mancherà anche lo squalificato Kondogbia. Potrebbe, perchè sul cileno pende una diffida che, in caso di giallo con gli emiliani gli farebbe saltare la partita con la Roma. Starà a Pioli la scelta finale, ma questo Medel si è finalmente preso l'Inter.



