In attesa di chiudere per Antonio, difensore della, e di capire quello che sarà il destino di Ivan Perisic, che piace a Paris Saint-Germain e Manchester United, l'Inter si muove per rinforzare anche il centrocampo. Strootman e Nainggolan sono, per motivi differenti, sempre più lontani, per questo la società nerazzurra sta lavorando sulle alternative da diversi giorni, con Luciano Spalletti che ha già fatto una richiesta esplicita: un regista davanti alla difesa.- Gli occhi nerazzurri si sono posato sulla Bundesliga, dove c'è, in uscita dal. Come scrive la Gazzetta dello Sport, ci sono stati passi avanti nelle ultime ore per il regista brasiliano, in scadenza nel 2018, con contatti frequenti tra le parti. L'Inter conta di chiudere in fretta. In Germania c'è un altro centrocampista che piace, ma è decisamente più complicato da prendere: si tratta di centrocampista box-to-box dell'RB Lipsia , cercato dalla Juventus in passato e che ha come idolo Yaya Touré.