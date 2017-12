L’Inter può presentare un’offerta per Mkhitaryan al Manchester United, al Bologna per Verdi ma pure pensare di prenotare Barella. Il problema è convincere Mourinho - che ha molto patito il nien di Suning per Perisic - a lasciare andare l’armeno in prestito con obbligo di riscatto: anche per questo parallelamente viene tenuta la pista che porta all’esterno del Bologna (con Deulofeu ultima ratio: lo spagnolo arriverebbe in prestito secco). Sempre secondo Tuttosport, più difficile che il gioco a incastri riesca invece con il Paris Saint-Germain per Pastore, considerato che pure Nasser Al-Khelaïfi deve rientrare dalle spese estive in ottica Fair Play Uefa.



Un discorso a parte riguarda (ovviamente) Stevan de Vrij: l’Inter ha fatto tutte le sue mosse col giocatore, il cui contratto andrà in scadenza a giugno, offrendogli un quinquennale a 3 milioni più bonus. La Lazio continua a essere pessimista sul rinnovo mentre l’interessato sta sfogliando la margherita. L’insidia principale è rappresentata dal Barcellona (l’olandese ha ricevuto offerte pure da Liverpool e Atletico Madrid, mentre la Juve pare in seconda fila) considerato che de Vrij, per non “tradire” la Lazio, potrebbe decidere di andare a giocare all’estero.