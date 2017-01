Per la prima volta dopo 17 anni Leonel Messi può davvero lasciare il Barcellona. Il contratto dell'attaccante argentino è in scadenza il 30 giugno 2018 e la trattativa che riguarda il suo rinnovo è ferma da tempo. Il motivo? Una richiesta esorbitante dell'ultimo fuoriclasse del Barcellona a non aver ancora trovato l'intesa, dopo i rinnovi di Neymar e Suarez, per il proprio prolungamento.



GELO COL BARCELLONA - Secondo la stampa spagnola la richiesta di Messi al club catalano è di un triennale da 30 milioni di euro a stagione. Cifre importanti, impensabili anche per il Barcellona che, tramite le parole del CEO, Oscar Grau, ha posto un limite alle spese per i rinnovi: "Il Barcellona ha l'obbligo di analizzare la situazione a mente fredda e con buon senso. La società non può impiegare più del 70% del suo budget per i salari e pertanto dobbiamo far quadrare i conti".



CON L'INTER, TROVA LA CINA IN EUROPA - Cifre impensabili per tutti o quasi, sicuramente non per i club cinesi che hanno offerto a Messi contratti stellari da quasi 100 milioni all'anno. Il contratto è in scadenza fra soli 18 mesi e nei prossimi 5 le parti proveranno a trovare un accordo che eviterebbe alla stella argentina di iniziare la prossima stagione in scadenza di contratto. Nessun club arriverà alle cifre offerte in Cina, ma c'è, in Italia, una squadra che sta pensando di accontentare la richiesta originaria della Pulce. Si tratta dell'Inter che, con Suning, consentirebbe a Messi di trovare, in Europa, i soldi cinesi.



IL COLPO ALLA MORATTI - Dopo un anno di presidenza e con i problemi legati al Fair Play Finanziario che saranno definitivamente messi alle spalle, Suning sogna di regalare ai propri tifosi un colpo di livello globale che possa rinforzare il brand, rilanciare il merchandising in Europa ma anche in Cina, e che possa portare l'Inter a lottare nuovamente per lo scudetto direttamente contro la Juventus. Una novità? Non per la storia recente del club milanese, che nel lontano 1997 vide realizzato un sogno che ha tanti punti in comune con questa vicenda. L'allora presidente Massimo Moratti, al suo secondo anno di presidenza, realizzò proprio dal Barcellona un affare che per molti era considerato impossibile: portare a Milano "il Fenomeno" Ronaldo, l'attaccante più forte al mondo in quel momento, strappandolo proprio al Barcellona per 48 miliardi di lire. Un sogno che allora si realizzò e che portò Moratti direttamente nel cuore dei tifosi. Suning con Messi vuole centrare lo stesso obiettivo: un colpo "alla Moratti" per tagliare definitivamente il cordone ombelicale che lega l'Inter al suo vecchio presidente.