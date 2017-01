Il terzino Senna Miangue è pronto a lasciare l'Inter. Classe '97 è stato lanciato da Franck de Boer, ma con Pioli non sta trovando spazio. Fra oggi e domani arriverà l'ufficialità del suo passaggio al Cagliari per cui è stato decisivo l'intervento di Radja Nainggolan. Miangue, belga come Nainggolan, ha chiesto consiglio al centrocampista della Roma che non ha potuto far altro che consigliargli il club sardo.