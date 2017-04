Ci sono anche alcune bandiere rosse della Repubblica Popolare cinese a colorare il piazzale di San Siro, dove sta andando in scena il primo derby di Milano fra due squadre di proprietà cinese, all'ora di pranzo soprattutto per intercettare la prima serata televisiva alle longitudini di Pechino e dintorni. Tutto esaurito allo stadio, e non passano inosservati i numerosi spettatori cinesi, un po' con indosso le maglie nerazzurre, un po' con quelle rossonere, pronti a posare per i fotografi dietro le bandiere rosse a cinque stelle. Sono studenti e lavoratori di stanza a Milano, nonché turisti e appassionati sbarcati apposta per l'appuntamento storico, a due giorni dal passaggio di proprietà del Milan nelle mani di Li Yonghong, atteso allo stadio per il suo debutto da presidente rossonero, dove potrà incontrare Steven Zhang, figlio del patron interista Zhang Jindong.