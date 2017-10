Il derby della Madunina è pronto ad andare in scena, per la 306esima volta : domenica sera Inter e Milan si affronteranno a San Siro, in una delle stracittadine più spettacolari, per quanto concerne la ricchezza delle bacheche. Milano è infatti l'unica città ad avere due squadre che hanno vinto la Champions League e una delle poche ad annoverare due club tra i più popolari al mondo, per successi e fama. Non solo una partita, ma per i tifosi rossoneri e nerazzurri un motivo di tensione, nervosismo e gioia o dolore, a fine match.



QUANTI DOPPI EX! - Un derby molto sentito dal punto di vista della rivalità, ma a differenza di tante altre stracittadine vissuto sempre in un clima di sfottò rispettoso, proprio per la grande storia di entrambe le squadre e per i frequenti cambi di maglie che si sono verificati nell'ambito della città. Ecco la FOTOGALLERY con i doppi ex di Inter e Milan.



