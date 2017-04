Domani, alle 12.30, a San Siro, ecco Inter-Milan, derby atteso, attesissimo. Per il campo, con una corsa all'Europa ancora tutta da decidere, per le proprietà, prima stracittadina interamente cinese. Aspettando la giornata di domani, Inter-Milan è già da record: secondo il report commissionato da M&P Silva a Nielsen Sport, Inter-Milan raggiungerà in diretta tv 862 milioni di telespettatori in tutto il mondo, e potrebbe diventare la gara più vista in tv di sempre grazie ai 39 broadcaster: 550 milioni i cinesi che seguiranno la partita attraverso i due canali che hanno i diritti del nostro campionato.



Per quanto riguarda l'incasso, si va oltre ai 4 milioni di euro, superando i 3.943.000 euro di Inter-Juve dello scorso settembre. Un derby da record, un derby per l'Europa in salsa orientale.