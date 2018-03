Altro derby di mercato in vista per Inter e Milan. L'obiettivo comune, questa volta, è Bernard, fantasista in scadenza di contratto con lo Shakhtar Donetsk. Ieri il ds nerazzurro, Piero Ausilio, era allo stadio Olimpico per assistere alla sfida tra la Roma e gli ucraini e si è concetrato sul brasiliano, seguito però anche dai rossoneri in alternativa a Memphis Depay, come scrive Tuttosport.