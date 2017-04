Il Traversone è una variante particolarmente popolare del gioco di carte Tressette, che si è diffuso nelle varie regioni d'Italia e ha assunto, come spesso capita ai giochi di carte, varianti popolari che ne hanno contagiato persino il nome: in questo caso, si può definirlo anche "Alla meno", "Ass' e mazza", "Perdino", "Tressette a perdere", ma noi, a Milano, lo chiamiamo "Ciapa no" (traduzione: "non prendere"). Le regole sono molto semplici. Lo scopo del gioco è esattamente l'opposto di quello del Tressette, ossia i giocatori dovranno totalizzare il minor numero di punti possibile. La corsa al sesto posto, valido per la qualificazione alla prossima Europa League, del campionato di Serie A sembra essere diventata l'ennesima variante di questo popolare gioco, con Milan, Inter e Fiorentina a parteciparvi: nelle ultime partite infatti si evince quasi una volontà da parte delle tre contendenti di fare in modo di non totalizzare punti per non arrivare in Europa, visto e considerato che Lazio e Atalanta sono ormai favoritissime per il quarto e il quinto posto.



Ma perché Milan, Inter e Fiorentina stanno disputando questo gioco a perdere? Difficile dirlo, visto che per tutte e tre le squadre. soprattutto per le due milanesi, un ritorno in Europa sarebbe evento gradito e quasi da celebrare, dopo le delusioni degli ultimi anni, sia in campionato che oltre confine, quando è capitato. Obiettivamente però i numeri parlano chiaro: il Milan non vince da tre turni e ha totalizzato 6 punti nelle ultime 6 partite, la Fiorentina ha sì battuto l'Inter, ma è reduce da 3 sconfitte e tre pareggi nelle ultime 10 gare, mentre i nerazzurri non vincono addirittura da sei partite (erano in zona Champions, ora rischiano di non qualificarsi nemmeno per l'Europa League), con quattro sconfitte e soli due punti fatti, nel derby e con il Torino.



Crolli inspiegabili, anche se il retropensiero è passo di rapido collegamento: l'Europa League è una Coppa dispendiosa dal punto di vista energetico, ti porta a dover effettuare viaggi internazionali che possono rivelarsi della stessa entità di quelli intercontinentali nella giornata di giovedì, condizionando il rendimento in campionato. Senza contare che con il sesto posto, bisogna disputare i preliminari, che condizionano la stagione, iniziando a fine luglio e obbligando le società ad anticipare il ritiro pre-campionato e a saltare le fruttuose tournée in Oriente, Cina in testa. Guarda caso, sia l'Inter che il Milan sono di proprietà cinese: forse costoro preferiscono che i calciatori garantiscano il giusto ritorno dal punto di vista economico e di marketing. Ci sarebbero da fare anche alcuni discorsi legati al Fair Play Finanziario, ma si tratterebbe di dietrologia e qui non abbiamo intenzione di farne. Ci limitiamo ad evidenziare il potere dei numeri: per il sesto posto e per l'Europa League si scansano tutte.



@AleDigio89