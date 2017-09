Inter-Milan, il derby si gioca sia in campo che sulle tribune. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che evidenzia come al momento i nerazzurri siano il club di Serie A con la maggiore presenza di pubblico sugli spalti.



"La marea nerazzurra sale e in questo inizio di stagione la media degli spettatori a San Siro nelle prime due gare casalinghe contro Fiorentina e Spal è un passo da quota 55.000. Un numero clamoroso e in linea sia con l’anno del triplete sia con quello successivo, quando Zanetti e compagni vincevano ed esaltavano la loro gente. Naturalmente il club di corso Vittorio Emanuele è in testa alla classifica della Serie A degli spettatori presenti allo stadio, una “specialità” nella quale promette di scatenarsi un derby con il Milan. Sarà testa a testa sulle tribune oltre sul campo per la conquista di un posto nella prossima Champions League".