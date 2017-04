Sono lontani i tempi in cui i derby di Milano valevano uno scudetto. Milan e Inter navigano nella triste realtà di metà classifica, con i rossoneri sesti e i nerazzurri settimi. Troppo lontano per entrambe quell'obiettivo Champions; all'ombra della Madonnina ci si dà battaglia per un ingresso in Europa League. Ma cosa accadrebbe se le due milanesi si fondessero in un'unica squadra? Riuscirebbero ad avere una rosa all'altezza delle prime tre del campionato? Noi di Calciomercato.com abbiamo selezionato quello che secondo noi potrebbe essere il miglior undici. Quale sarebbe il vostro? E soprattutto, credete che la virtuale fusione tra Milan e Inter darebbe vita a una squadra da Champions?

L'UNDICI DI CM - (4-2-3-1) Donnarumma; Abate, Miranda, Romagnoli, D'Ambrosio; Locatelli, Gagliardini; Deulofeu, Suso, Perisic; Icardi.



SONDAGGIO: QUESTA SQUADRA PUO' ANDARE IN CHAMPIONS LEAGUE? VOTA!