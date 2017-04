Poche ore al calcio di inizio di Inter-Milan, il primo derby di Milano tutto cinese in un orario (12.30) pensato ad hoc per privilegiare la platea asiatica di oltre 860 milioni di potenziali spettatori. Nonostante le nerazzurri e rossoneri non siamo protagonisti in alta classifica, il match di oggi vale tanto in ottica Europa League, con la squadra di Montella avanti di 2 punti.



Calciomercato.com ha voluto tastare gli umori dei tifosi di Inter e Milan in vista della grande sfida di San Siro con gli inviati Pasquale Guarro e Daniele Longo per le vie del capoluogo lombardo.