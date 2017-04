Appuntamento alle 12.30 per il primo Inter-Milan della storia in versione cinese. Oltre alla cronaca in diretta della partita, su Calciomercato.com potete seguire LIVE la moviola dell'incontro, diretto dal sig. Orsato.



45' Scintille tra Mauro Icardi e Orsato a fine primo tempo. Il capitano dell'Inter chiedeva l'ammonizione di Romagnoli, ma è stato allontanato dall'arbitro



36' Ammonito Candreva, che dopo il gol ha esultato togliendosi la maglia-



34' Contatto nell'area dell'Inter tra Kucka e Gagliardini. Il centrocampista del Milan cade a terra, ma non c'è rigore.