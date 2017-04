Sabato 15 aprile, il sabato di Pasqua, il sabato di Inter-Milan. Alle 12.30, la squadra di Pioli attende i cugini di Montella, in una sfida fondamentale per il cammino verso l'Europa. Ci saranno attaccanti di livello internazionale, come Bacca e Icardi, portieri di primissima fascia, come Donnarumma e Handanovic. Poi c'è, anche, chi fino a un anno fa giocava in Serie B, tra una trasferta a Terni e una sfida al Trapani. E' la storia di Gianluca Lapadula e Roberto Gagliardini.



I FRATELLI - Il calcio, che vede e percepisce tutto, ha riservato una bella sorpresa. Già, perché domenica 9 aprile, sei giorni prima del derby di Milano, a Sondrio, nell'Eccellenza lombarda, c'è già stata una sfida tra Lapadula e Gagliardini. Quelli originali, originalissimi: Davide Lapadula e Andrea Gagliardini, fratelloni (foto di Luca G.) dei giocatori di Milan e Inter. Sfida terminata 1-1 quella tra il Sondrio del Lapa, idolo dei tifosi ("Lapagol, Lapagol, Lapagoooool" il coro per lui), centravanti come Gianluca, e il Verdello Intercomunale del Gaglio, centrocampista il primo tempo e terzino, su entrambe le fasce, il secondo. Al termine del match, i due, raccontano quello che sarà il derby dei fratelli ai microfoni di calciomercato.com, svestendo i panni dei calciatori e indossando quelli di fratelli maggiori.











