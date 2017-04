Finalmente ci siamo: va in scena nel sabato prima di Pasqua alle 12.30 presso lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano il primo derby cinese della storia di Inter e Milan. Infatti dopo la società nerazzurra, passata prima a Thohir e poi alla famiglia Zhang proprietaria di Suning, anche quella rossonera ha chiuso i trentuno gloriosi anni legati alla famiglia Berlusconi e si appresta a disputare la prima partita e, guarda caso, la prima stracittadina, sotto l'egida della nuova proprietà cinese, quella di Yonghong Li. Si tratterà, a causa dell'orario, mezzogiorno in Italia (è la prima volta per un derby di Milano) e le 19.30 a Pechino, della partita di calcio di Serie A più vista di sempre, visto che sono previsti circa 860 milioni di spettatori. In tutta questa cornice, diventa difficile pensare al campo, ma i due tecnici, Pioli e Montella, dovranno farlo assolutamente: Inter e Milan sono infatti rispettivamente settima e sesta, dopo il sorpasso rossonero nell'ultima giornata, alla ricerca di un piazzamento Europa League, preferibilmente il quarto posto, occupato dalla Lazio e distante cinque e tre punti. Il Milan è la squadra contro cui l’Inter ha pareggiato più partite in Serie A (53 su 165 confronti), mentre nessuna squadra ha battuto i rossoneri più spesso dei nerazzurri (61 volte).Grande equilibrio negli ultimi otto derby di campionato, con due vittorie per parte e quattro pareggi: nel parziale l’Inter ha segnato sei gol, mentre il Milan otto. Nelle ultime sei partite di campionato l’Inter ha concesso 11 gol, mentre nelle precedenti 10 ne aveva concessi tre, mantenendo sette volte la porta inviolata. Il Milan ha segnato in tutte le ultime nove partite di campionato: non arriva ad almeno 10 gare di fila in rete dall’ottobre 2013. Per quanto concerne le formazioni, l'Inter dovrebbe puntare su Candreva, Joao Mario e Perisic a sostegno di Icardi, ancora a secco contro il Milan, mentre i rossoneri schiereranno il tridente composto da Suso, Bacca e Deulofeu.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



INTER (4-2-3-1) – Handanovic; D’Ambrosio, Medel, Miranda, Nagatomo; Gagliardini, Kondogbia; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi.



MILAN (4-3-3) – Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Sosa, Mati Fernandez; Suso, Bacca, Deulofeu.