L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di derby e spiega come la stracittadina milanese si prepari a stracciare ogni record



"Giusto per far capire il senso di aver sistemato Inter-Milan alle 12.30 è buono ricordare i dati diffusi ieri dalla Lega Serie A. Secondo il report commissionato da M&P Silva a Nielsen Sport, il derby raggiungerà in diretta 862 milioni di telespettatori in tutto il mondo e potrebbe diventare la gara più vista in tv di sempre grazie ai 39 broadcaster. Un altro record a cui ci si avvicina è quello del record d’incasso della storia della Serie A: il Meazza sarà tutto esaurito".