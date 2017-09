Neanche il tempo di archiviare una sessione di mercato contraddistinta da una parte da investimenti ragionati e dall'altra da una campagna acquisti sontuosa, che Inter e Milan sono già proiettate all'anno prossimo e con un giocatore, Arturo Vidal, obiettivo di entrambe. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, la prossima estate potrebbe essere caratterizzata dal derby per il centrocampista cileno del Bayern Monaco, in scadenza di contratto a giugno 2019 e oggetto di sondaggi da parte delle due formazioni milanesi già in questi mesi.



Il Milan, che puntava all'arrivo in prestito del compagno di squadra Renato Sanches per completare il centrocampo, informalmente ha fatto sapere alla dirigenza bavarese del suo gradimento per l'ex calciatore della Juventus. Ancora più avanti si era spinta l'Inter, che aveva strappato un sì di massima al calciatore ed era pronta a mettere sul piatto circa 60 milioni di euro per vincere la resistenza del Bayern ma, a causa della retromarcia imposta dalla stretta sugli investimenti cinesi di cui è stata oggetto anche Suning, i piani sono cambiati rimandando il sogno di mezz'estate alla prossima stagione.