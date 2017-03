Quello del 15 aprile si appresta ad essere un derby infuocato. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il calendario dell'Inter diventerà molto arduo proprio a partire dalla sfida contro i rossoneri.



"Dopo aver buttato via tre mesi con de Boer, nelle 17 partite di campionato con Pioli l’Inter ha fatto 38 punti, peggio soltanto di Juventus (43), Napoli (42) e Roma (39). Ma nello stesso lasso di tempo ha guadagnato punti su tutte le altre rivali per l’Europa. Per l’esattezza, tre sulla Lazio, cinque sull’Atalanta, sette sulla Fiorentina, dieci sul Milan. E proprio il derby del 15 aprile rischia di pesare parecchio sul futuro europeo di Milano. Nei due turni precedenti l’Inter avrà la Samp in casa e poi andrà a Crotone, il Milan andrà a Pescara e poi riceverà il Palermo. Non è quindi assurdo ipotizzare bottino pieno per entrambe e rossoneri che con una vittoria nello scontro diretto potrebbero sorpassare i cugini. Ma anche finire fuori strada. Il derby per l’Inter sarà il primo di una serie di match da brividi - dopo andrà a Firenze e ospiterà il Napoli in un aprile di fuoco".