Tutto esaurito per il derby di domenica sera tra Inter e Milan, con un incasso che non si era mai registrato prima. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.



"Il record d’incasso per la Serie A era già certo da un paio di settimane, ma il derby di domenica avvicinerà in maniera... pericolosa anche il primato assoluto per una partita di calcio giocata in Italia ovvero i quasi 4,7 milioni contati dal cassiere rossonero in occasione del match di Champions League contro il Barcellona nel marzo 2012. Inter-Milan in programma tra 48 ore, dunque, è destinata a entrare nella storia, indipendentemente dal risultato che maturerà sul campo tra la formazione di Spalletti e quella di Montella".