Come scrive oggi il Corriere dello Sport Zhang Jindong ed Erick Thohir torneranno a Milano per il derby di sabato 15 aprile (ore 12,30) e l’incontro con il Napoli del 30, con orario e data ancora da definire. Per il numero uno di Suning sarà la prima stracittadina dal vivo, mentre l'uomo d'affari indonesiano sarà in città per la sfida contro il Napoli di fine aprile.