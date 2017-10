Sembrava una spesa eccessiva, in pochi ci avevano visto un grande investimento. E adesso, Piero Ausilio e Walter Sabatini si godono l'operazione Milan Skriniar con massima soddisfazione: l'Inter ha trovato il difensore del presente e del futuro, lo slovacco classe '95 - pagato tra i 15 e i 20 milioni di euro più bonus con il cartellino di Caprari nell'affare - ha già conquistato tutti. Bravi i dirigenti nerazzurri a puntarci forte, anche perché adesso il valore è nettamente salito: chi volesse anche solo pensare di prendere Skriniar oggi dovrebbe investire oltre 40/45 milioni di euro, come base minima.



DA SPALLETTI A... SIMEONE - Lo sa molto bene Luciano Spalletti, attento a segnalarne crescita e interessamenti di mercato solo poche settimane fa: "Skriniar avrà richieste da tutti i top club europei, è un difensore fortissimo con grandi margini di miglioramento". Chiaramente l'Inter è tranquilla e non pensa minimamente a una cessione eccellente del suo miglior difensore, anche perché in estate ha avuto la fortuna che fosse bloccato il mercato dell'Atlético Madrid. Il ds Berta stravedeva per Skriniar e le sue prestazioni alla Sampdoria, lo avrebbe preso volentieri e regalato al Cholo, Diego Simeone, convinto delle potenzialità dello slovacco. Niente da fare: impossibilità di fare operazioni in entrata e Skriniar in nerazzurro. Altro che spesa eccessiva...