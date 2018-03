La storia d'amore tra il difensore brasiliano Joao Miranda e l'Inter potrebbe essere giunta ai definitivi titoli di coda: qualche prestazione sotto tono da parte del classe '84 di Paranavai negli ultimi impegni disputati con i nerazzurri e lo stiramento di media entità che lo ha tenuto fuori dai giochi per un mese hanno allontanato ulteriormente l'ex Atletico Madrid e la società meneghina, per diversi motivi.



SCADENZA NEL 2019, CESSIONE IN ESTATE PER DE VRIJ - L'Inter infatti pensa al futuro, come è giusto che sia, e un 34enne in difesa, seppur di sicura esperienza ed affidabilità, non potrà più essere un caposaldo, secondo i piani della dirigenza: Miranda non andrà a scadenza a giugno di quest'anno, come spesso erroneamente riportato, ma nel 2019. Ausilio e Sabatini non lo lasceranno dunque partire a parametro zero, ma stanno seriamente valutando di cederlo nella prossima estate, smaltendo anche un ingaggio importante che tocca i 3 milioni di euro: i nerazzurri hanno infatti deciso di puntare seriamente su Stefan de Vrij, svincolato dalla Lazio, che dovrebbe arrivare a Milano a giugno a parametro zero, e vogliono investire i soldi risparmiati dallo stipendio del brasiliano proprio per garantire all'olandese un salario di tutto rispetto.



UN ANNO IN EUROPA, POI IL BRASILE - Siamo dunque al passo d'addio: quelli che mancano alla fine della stagione dovrebbero essere gli ultimi mesi all'Inter per il verdeoro, dato che almeno al momento non arrivano segnali di un nuovo accordo. Il biennale chiesto dal brasiliano, a condizioni economiche simili a quelle attuali, non ha assolutamente convinto la società, e la volontà da parte dell'ex Atletico Madrid di essere sempre e comunque un titolare inamovibile ha fatto il resto. Carpita questa intenzione da parte del club, Miranda si sta guardando attorno: l'idea è quella di chiudere la carriera in Brasile, ma prima vorrebbe disputare almeno un'altra stagione in Europa, con il suo entourage che sta lavorando per trovargli una sistemazione adatta. Prima però c'è da raggiungere la Champions con la maglia dell'Inter: l'ennesima sfida per un guerriero che ha disputato mille battaglie, pronto a salpare per l'ennesima avventura.



@AleDigio89