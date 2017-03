L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia l'importanza di Joao Miranda per lo scacchiere tattico di Stefano Pioli.



"Chi aveva ancora dei dubbi sull’importanza del centrale della Seleçao si è dovuto ricredere durante il match contro la Roma. Joao, che prima di domenica non aveva saltato un solo minuto in campionato, era fuori per squalifica dopo aver giocato le ultime gare da diffidato. Il giallo assassino è arrivato a Bologna e col senno di poi forse avrebbe fatto bene a prendere un’ammonizione «comandata» nel finale contro la Juve o l’Empoli. Resta il fatto che, senza Miranda, Pioli è stato costretto a cambiare un assetto collaudato, perché in un effetto domino ha dovuto rinunciare alla spinta di D’Ambrosio sulla sinistra e sacrificare Perisic a tutta fascia".