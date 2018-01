Joao Miranda, difensore dell'Inter, è intervenuto a Premium Sport: "Il pareggio è giusto, peccato perché nel primo tempo non abbiamo giocato bene come nel secondo, quando abbiamo creato tantissime occasioni".



Cosa è successo a questa squadra? "Un periodo difficile, come capita a tutte le squadre. Vogliamo ripartire subito, il campionato è ancora lungo. Vogliamo vincere le prossime partite".



Giudizio su Lisandro Lopez? "Un bravo calciatore, di personalità. Per noi sarà un'arma in più".