Joao Miranda ha parlato prima della sfida che l'Inter giocherà contro il Cagliari alle 15 al Sant'Elia: ''E' una bella gara, in una partita difficile, ma vogliamo fare bene e conquistare tre punti. Il modulo? L'importante sono i tre punti, non come giochiamo. La vittoria del Napoli? Non cambia molto, dobbiamo pensare prima a noi''.