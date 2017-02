Dopo il blitz a Milano, il patron di Suning e dell'Inter Jindong Zhang si è recato a Madrid per una missione commerciale che si protrarrà per le prossime 24 ore. Sul tavolo la questione della commercializzazione dei diritti televisivi del campionato spagnolo in Cina, ma anche un incontro in agenda col presidente del Real Florentino Perez per rinsaldare i rapporti con una delle superpotenze del calcio mondiale.