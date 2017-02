Javier Zanetti inaugura il Centro Sportivo di Fuchu insieme all'icona del calcio nipponico Shoji Jo: al via la 4a Soccer School in Giappone e i primi Elite Teams sul territorio.



Inter Academy Japan si lancia nel futuro con l'inaugurazione del primo Centro Sportivo dedicato al progetto, casa non solo di una nuova Soccer School - la quarta in Giappone -, ma anche dei primi Elite Teams sul territorio nipponico, quale migliore espressione tecnica giovanile locale.



Il progetto Inter Academy è stato avviato in Giappone con un programma mirato alla formazione di allenatori locali, successivamente esteso alla formazione di giovani calciatori. Questo perché il progetto nasce e si sviluppa con l'idea di far crescere i ragazzi secondo la metodologia nerazzurra ma nel proprio Paese d'origine, nel rispetto delle regole calcistiche ed etiche internazionali.



Dopo 5 anni di attività nei centri di Yoyogi, Sagamihara, Odawara, ecco ora l'apertura del nuovo campo di Fuchu - Tokyo -, inaugurato dal vice presidente nerazzurro Javier Zanetti, insieme a Barbara Biggi, Direttore del Progetto Inter Academy, e Marco Monti, Technical Director dello stesso.



Trecento i bambini coinvolti nelle attività di Inter Academy Japan, dai 6 ai 14 anni, seguiti da un team di 10 allenatori locali coordinati dal punto di vista tecnico da uno dei tecnici provenienti dai centri di formazione nerazzurri italiani, Alessandro Zanato, affiancato, in qualità di direttore sportivo del progetto, da Shoji Jo, ex giocatore icona del calcio nipponico.



Fuchu, a partire da questo mese, sarà quindi sede delle consuete attività di scuola calcio che hanno reso Inter Academy vincente nel mondo ormai dal 2008 ma anche il luogo che consacra il futuro di questo progetto varando una sorta di Inter Academy 2.0, ovvero l'evoluzione da una dimensione di scuola calcio a una di selezione tecnica per fasce d'età.



Gli Elite Teams inizieranno ad aprile con le attività di due squadre - Under 9 e Under 15 -, con la prospettiva di arrivare a una struttura completa, da Under 8 a Under 18. Questi Élite Teams riprodurranno al cento per cento i programmi di formazione calcistica condotti dal Settore Giovanile nerazzurro partecipando ai campionati locali.