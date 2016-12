Rodi Ferreira è uno dei talenti emergenti del calcio paraguaiano. Terzino destro di spinta classe 1998, già diverse presenze in prima squadra e in coppa Libertadores con la maglia dell'Olimpia Asuncion. La scorsa estate la Fiorentina era sul ragazzo, adesso è il turno dell'Inter.



SONDAGGIO NERAZZURRO- Secondo quanto appreso da calciomercato.com, nelle scorse settimane alcuni intermediari italiani hanno preso informazioni, per conto dell'Inter, sul costo del cartellino che si aggira sui tre milioni di euro. Ferreira è entrato nei radar nerazzurri per la prossima estate, un giovane di talento interessante in ottica futura. Attenzione all'Ajax, che si è mossa concretamente con un'offerta da un milione di euro più bonus ritenuta ancora bassa dal presidente Marco Trovato.