La prossima sosta per le nazionali, che vedrà tra l'altro anche l'Italia impegnata nel Plyaoff di accesso ai Mondiali di Russia 2018 contro la Svezia sarà un momento importante per la programmazione del futuro del club nerazzurro. Il direttore sportivo Piero Ausilio e il vice Dario Baccin saranno in missione in Sud America per cercare nuovi talenti con cui arricchire le rose a disposizione di Luciano Spalletti e Stefano Vecchi.



LO SLOT PER RAMIRES - In vista di gennaio l'Inter ha ancora uno slot da extracomunitario disponibile, ma al momento è stato riservato al brasiliano Ramires che dovrebbe arrivare in prestito dal Jiangsu Suning nel caso in cui abbia superato i problemi al ginocchio. Se i due ds troveranno però un talento importante da poter lanciare subito in prima squadra allora le strategie societarie potrebbero anche cambiare.



QUATTRO TALENTI NEL MIRINO - Da tempo in Sud America piace il difensore centrale del San Lorenzo Paulo Diaz. Cileno classe '94, il suo procuratore ha svelato che l'Inter lo sta trattando da tempo. Insieme a Diaz, non va dimenticato il profilo di Luan, trequartista classe '93 del Gremio con cui erano in ballo discorsi di partnership con la Sampdoria. Del Corinthians capolista nel Brasileirao i nerazzurri stimano da tempo il terzino classe '97 Arana, ma è in Uruguay, con la maglia del Defensor di Montevideo, che l'Inter ha un obiettivo dichiarato già in estate. Si tratta del centrocampista classe '98 Carlos Benavidez, che l'Inter già in estate provò a portare in Italia insieme al Genoa. Nomi obiettivi, ma anche possibili sorprese. La macchina dello scouting nerazzurro non è mai ferma.