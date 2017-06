Massimo Moratti torna a parlare della sua Inter. La società nerazzurra non è più sua da quasi quattro anni, ma il legame instauratosi negli anni è impossibile da spezzare. L’ex presidente dell’Inter al Corriere dello Sport ha dichiarato di non aver gradito le parole di due giorni fa di Fabio Capello. Alla presentazione ufficiale come nuovo allenatore del Jiangsu Suning, Capello ha introdotto il suo collaboratore Gianluca Zambrotta spiegando: “Lui ha giocato con me alla Juventus. Insieme abbiamo vinto due campionati che poi ci hanno tolto, ma noi li abbiamo vinti sul campo”.



MORATTI NON CI STA - La replica di Moratti è arrivata prontamente. “Il gruppo Suning è bravo a scegliere gli allenatori? Sì, questo sì, perché sono due tecnici bravi - ha detto Moratti al Corriere dello Sport -. Ma quella frase di Capello è stata una bella scivolata, davvero una bella scivolata. Volete sapere se mi hanno dato fastidio? Certamente sì, ma non fatemi aggiungere altro”.