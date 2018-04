Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, spiega come la lotta Champions si risolverà solo alla fine del campionato.



"Mi sembra che l’Inter stia bene e, anche se non sempre sono arrivati i risultati: nell’ultimo periodo lo ha dimostrato. Le vittorie con il Cagliari e il Chievo sono state importanti per la classifica, ma la lotta per arrivare in Champions si deciderà solo all’ultima giornata".