Se qualcuno avesse bisogno di un'altra conferma allo straordinario percorso fatto dall'Inter di Pioli, ecco la consacrazione ufficiale dell'ex Presidente nerazzurro. Massimo Moratti, in un incontro nella redazione de Il Giorno, ha rilasciato una breve intervista, parlando di attualità: "Immaginavo che la squadra sarebbe cresciuta nel corso della stagione ma non così velocemente e in tempi così vicini, pensavo salissimo perchè Pioli è bravo, e perchè è bravo anche il 'cinesino' Zhang a star vicino alla squadra. Ma non pensavo di recuperare con questa velocità e continuità, assolutamente".



"Questo Normal One mi piace, non è un buono che lascia fare, ma una persona che tiene la disciplina, ha carattere e non fa palcoscenico. Ha carattere ma non fa palcoscenico insomma, poi lavora tanto".