L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti è stato intervistato da Sportitalia e ha trattato diverse tematiche relative alla sua squadra del cuore. Ecco alcuni stralci dell'intervista all'ex patron nerazzurro:



SUL RITORNO IN SOCIETA' - "Mi manca essere presidente, c'è un'adrenalina importante quando hai questo tipo di ruolo. Non ho però intenzione di ricomprare le quote di Thohir, come è trapelato, visto che già erano mie e le ho vendute. Sarebbe un'assurdità".



SULL'INIZIO DELLA STAGIONE DELL'INTER - "L'Inter è partita bene, per merito di allenatore e giocatori. Ora bisogna avere continuità, che è la cosa meno semplice: non bisogna abbattersi se non ci sono grandi partite. Bisogna raggiungere velocità nel gioco. Scudetto? Biosgna sempre pensare di poterlo vincere, così si raggiunge il massimo."



SU SPALLETTI - "Possiede tutte le caratteristiche per essere un allenatore vincente con l'Inter, anche perché in Italia non ha mai vinto molto, pur avendo grandi doti. C'è grande ambizione da parte sua, è dotato di carattere forte, è analitico e attento. E' diverso da Mourinho e Mancini, gioca in maniera differente. La Roma giocava bene, l'Inter farà altrettanto. "