L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Steven Zhang e spiega come il figlio 25enne di Jindong, in questo momento delicato, stia facendo sentire all'intera squadra la propria vicinanza.



"A dormire ad Appiano sono rimasti staff tecnico, squadra, un medico e un fisioterapista. Zanetti se n’è andato poco prima della fine allenamento. Assente invece Steven Zhang, che però in serata ha fatto una mossa alla Moratti, arrivando poco dopo le 19 per cenare con Gardini, Ausilio, la squadra e Pioli. Un segnale importante, quello del figlio 25enne del boss di Suning, a dimostrare la vicinanza della proprietà malgrado gli azionisti – peraltro in arrivo a fine settimana – vivano dall’altra parte del mondo. Nessun decalogo particolare, infine, per questi giorni di ritiro. I richiami ad un certo tipo di comportamento erano già arrivati, soprattutto con il comunicato di lunedì. I giocatori hanno dovuto accettare la decisione del ritiro, chi più volentieri come occasione per ripartire, chi meno".