Non sarà un divorzio pacifico quello tra l'e Stevan. Fuori dalle gerarchie di Stefano Pioli, l'attaccante montenegrino ha avuto diverse offerte dalla Cina, ma la sua intenzione è quella di restare in Europa, con ilche si è dichiarato disponibile ad accoglierlo. Solo inperò, mentre il club di corso Vittorio Emanueledi riscatto al raggiungimento di un determinato numero di presenze.Intanto ieri si è consumato uno degli ultimi capitoli di questa storia d'amore, mai del tutto sbocciata.e si è detto "insoddisfatto e pronto a giocare, senza mai averne la possibilità".che quindi, come riporta Tuttosport,. Sarà divorzio, ma non sarà affatto pacifico.