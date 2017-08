FANTACALCIOMERCATO

Un'accelerata inaspettata, un affare che sembrava congeleto. E invece la cessione dialè vicinissima a concludersi. Il difensoreaveva da tempo trovato l'accordo per il trasferimento in Spagna e nella mattinata di oggi c'è stata una nuova accelerata all'affare.Jeisonè atterrato in questi istanti a Valencia. Nel pomeriggio le visite mediche poi firme e presentazione.Il centrale colombiano è infatti già in volo verso Valencia.e firmare i contratti che lo legheranno per 4 anni al club spagnolo.e il Valencia avevano da tempo trovato un preaccordo per una cessione inSebbene ancora manchi l'accordo definitivo per la cifra del riscatto,Una cifra che sblocca il mercato dell'Inter la quale, con queste garanzie, potrà accelerare con la Sampdoria per Schick.