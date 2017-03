Il difensore dell'Inter Jeison Murillo ha parlato a Premium Sport: "Il pareggio col Torino ha tolto le ultime speranze Champions? "Lavoriamo sempre guardando avanti, non dobbiamo mollare. L’obiettivo è sempre più difficile ma dobbiamo comunque continuare a lavorare. Tutte le partite sono difficili ma dobbiamo provare a vincerle tutte se vogliamo arrivare dove vogliamo. La sconfitta con la Samp all’andata decisiva per l’esonero di de Boer? Tutte le sfide sono diverse, all’andata avevamo fatto bene ma abbiamo perso. Questa sarà un’altra partita, abbiamo un altro obiettivo e dobbiamo fare bene. Pioli ha dato un’anima al gruppo? Lui ha fatto un bel lavoro, adesso siamo una famiglia. Dobbiamo lavorare e farci trovare pronti quando saremo chiamati in causa. Io penso solo a lavorare giorno dopo giorno, aspettando il momento giusto per giocare. Il mio rinnovo? Non so niente di questo. Le ambizioni della società? Il progetto della società è buono e noi giocatori dobbiamo continuare a lavorare per fare sempre meglio. Io parte di questo progetto? Speriamo di sì".