Murillo, difensore dell'Inter, parla a Inter Channel dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio: "Sul loro primo gol c'è stata una giocata veloce che ci ha sorpreso. Volevamo vincere, ma è andata male. Siamo tristi e anche arrabbiati, ma dobbiamo alzare la testa subito perché domenica abbiamo una partita molto difficile. Il rigore? Bisogna rispettare la decisione dell'arbitro, ma aveva vinto Miranda. Sappiamo che dal campo non è facile. Ma, nonostante il ko, non abbiamo mollato mai, siamo sempre rimasti in gara".