Ai microfoni di Inter Channel, il difensore coloimbiano, Jeison Murillo, evidenzia i meriti di Pioli e si dice pronto per la sfida contro il Torino.



"Siamo una bella squadra, una famiglia, un buon gruppo, e questo si vede in campo perchè stanno arrivando i risultati. Se il mister ci fa sentire tutti indispensabili? Deve essere così, chi gioca meno deve farsi trovare pronto quando gli toccherà. Tutti dobbiamo essere in forma, quando il mister chiama dobbiamo rispondere. Torino-Inter? Tutte le avversarie in Serie A sono impegnative, dobbiamo pensare partita dopo partita, speriamo di far bene. Avere in squadra grandi attaccanti è un vantaggio per noi difensori, perchè ci fanno allenare al meglio in vista delle partite di campionato. Il gol in rovesciata contro il Bologna? Mi piace questa acrobazia. Anche al Granada ho fatto un gol simile, e in allenamento ci provo spesso. Di gol ne faccio pochi, ma questo vale per 10".