Prima la sfida dell’Olimpico in programma questa sera, poi gli ultimi colpi sul mercato per puntellare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti.e sul taccuino di Piero Ausilio e Walter Sabatini restano due nomi su tutti: quelli di. Prima di stringere per il difensore del Manchester City, la società nerazzurra vuole provare a chiudere per il difensore dell’Arsenal, considerato una prima scelta per rinforzare il reparto arretrato. Luciano Spalletti aveva richiesto il giocatore quando ancora era titolare alla Sampdoria, adesso lo considera l’uomo ideale da alternare a Joao Miranda e Milan Skriniar in difesa. Nelle ultime ore - grazie al lavoro degli intermediari - si sono aperti spiragli positivi per il buon esito dell’affare.- Arsène Wenger non ha chiuso definitivamente alla cessione di Mustafi: “Non mi aspetto che parta - ha dichiarato l’allenatore dell’Arsenal -. Ma è davvero difficile anticipare cosa possa succedere e come uno risponderà alle richieste”. Il tecnico francese sa bene che negli ultimi giorni di mercato può succedere di tutto, ogni sicurezza può essere ribaltata.- secondo quanto appreso da calciomercato.com -(presenze personali e raggiungimento di obiettivi di squadra). L’Arsenal, invece, vorrebbe direttamente un prestito con obbligo di riscatto. Gli intermediari sono al lavoro, l’Inter - come riporta Sky Sport -: ora resta da convincere l’Arsenal. Mustafi stesso potrebbe anche impuntarsi per tornare in Italia, visto che la compagna del difensore spinge per lasciare Londra. Aspettando Mustafi o l’alternativa Mangala, Luciano Spalletti potrà contare su Andrea Ranocchia e Zinho Vanheusden. Oltre ai titolarissimi Miranda e Skriniar.