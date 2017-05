Zero gol, zero pericoli veri creati per la porta di Pepe Reina. La sfida contro il Napoli ha lasciato poche note positive per l', che era chiamata a una prova di carattere dopo gli ultimi risultati negativi e il ritiro della Pinetina. Piuttosto, ha evidenziato in maniera ancora più chiara iin occasione del gol decisivo di Callejon è il simbolo delle difficoltà incontrate in questa stagione dai nerazzurri sulle fasce.. Dei terzini attualmente in rosa, solo D'Ambrosio ha vissuto una stagione positiva, con anche tre gol e tre assist, prima di essere risucchiato nel vortice negativo che ha avvolto tutta la squadra.La prossima estate vedrà, ancora una volta, diversi cambiamenti sulle fasce. Gli scout dell'Inter sono alla ricerca di profili giovani e di gamba su cui poter fare affidamento efin qui, con il club di corso Vittorio Emanuele che può contare anche sugli ottimi rapporti tra Suning e la famiglia Percassi. In seconda fila ci sono invece altri due giocatori nel giro della Nazionale,, che però convincono meno del classe '94 di Lecco. Pronto a cambiare maglia, vestendo sempre il nerazzurro.