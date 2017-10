Il fenomeno si ripete con una certa frequenza:Da Leonardo a Mazzarri passando per Mancini e Spalletti, alla fine tutti hanno dovuto arrendersi alla legge Nagatomo.Dal 2012 ad oggi (fatta eccezione per il 2013-14) la società di corso Vittorio Emanuele ha cercato in qualche modo di rimpiazzare Yuto Nagatomo:, ultimo per ordine cronologico. Sette acquisti legati da un filo comune: hanno tutti fatto la panchina a Nagatomo. Dati che fanno emergere qualche colpa di mercato, nonostante siano evidenti anche i meriti di, specie dopo un derby dove il giapponese ha spesso sofferto le avanzate di Fabio Borini, che dal suo lato ha sfornato diversi palloni interessanti, come quello per Bonaventura in occasione del momentaneo due pari.Inevitabilmente l’attenzione si sposta su Dalbert : quanto tempo ancora occorrerà al brasiliano per convincere Spalletti a fidarsi di lui? Per strapparlo al Nizza è stato necessario un assegno da 18 milioni di euro più bonus, che potrebbero portare il totale della spesa oltre i 25 milioni di euro.Nel frattempo, neanche a dirlo, su quella fascia giocherà ancora il giapponese.