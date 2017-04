Prima di ieri aveva giocato appena 93 minuti nel 2017. Eppure Stefano Pioli ha deciso di affidarsi a Yuto Nagatomo per la partita più importante dell'anno della sua Inter, il derby che molto poteva dire della qualificazione alla prossima Europa League, regalandogli una maglia da titolare. Il futuro, però, può essere lontano da Milano, come ammesso dallo stesso terzino giapponese a Nikkan sports: "Potrei restare all'Inter, ma potrei anche andare via. Qualunque cosa succeda, io dovrò continuare a fare quello che sto facendo adesso. Ho dimostrato a Pioli di essere in buona condizione: sono felice di aver giocato nel derby dopo tanto tempo".



SEMPRE AL 100 % - "Penso di essere in una buona condizione fisica, mi sono allenato sempre bene, facendo il mio dovere e senza tradire. Mi sentivo bene. Il gol di Zapata nel recupero? Abbiamo protestato, ma non potevamo farci nulla: è il calcio. Pioli mi ha detto che anche se non poteva impiegarmi con continuità dovevo continuare a dare il massimo in allenamento. Sono sempre stato molto professionale, in campo e nella vita privata, e alla fine ho giocato il derby. I cinesi per Inter e Milan? Grazie a loro i due brand diventeranno molto più forti in Asia".