Dolce e romantico, Yuto Nagatomo ha voluto annunciarlo a tutto il mondo: “Mi sposo con lei”. Questo quanto scritto qualche giorno fa dal difensore dell'Inter sui social per condividere con i suoi followers la gioia per un momento tanto speciale della sua vita; lei, la futura moglie, è l'attrice Airi Taira.

Romantico anche il modo in cui il l’esterno nerazzurro ha donato l'anello di umiltà (così lo chiamano in Giappone) alla bellissima 32enne nipponica, Nagatomo ha infatti scelto di inginocchiarsi dinanzi a lei (come potete vedere nel video) in un insolito scenario, ovvero sul prato dello stadio di San Siro.



Già questa estate l'interista aveva rivelato l'intenzione di sposarsi: “Attendiamo il momento giusto, Airi è già venuta a Milano per stare con me due volte, per ora è una storia a distanza perché lei lavora molto in Giappone”. E l'atteso momento è ora arrivato: il 29 gennaio è la data fissata per le nozze. Ma nei piani per il futuro non solo il matrimonio, il numero 55 dell'Inter pensa in grande e si vede sposo con una squadra di calcio a seguito: “Voglio undici figli! Esattamente come una squadra di calcio”, ha infatti raccontato e presumibilmente, dopo il fatidico sì, darà subito il via al suo personale progetto di metter su un club calcistico con il primo erede. Auguri!





Una foto pubblicata da YutoNagatomo 長友佑都 (@yutonagatomo55) in data: 23 Dic 2016 alle ore 21:56 PST