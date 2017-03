L'Inter vuole rinforzarsi sul mercato indebolendo gli avversari, come ha fatto la Juve con Pjanic e Higuain. Secondo Tuttosport, i nerazzurri preparano un doppio assalto alla Roma: oltre al difensore greco Manolas, nel mirino c'è Nainggolan. Il centrocampista, 28 anni, è in giallorosso dal 2014 e non ha voglia di andarsene come ha ribadito anche ieri dal ritiro della nazionale belga: "A Roma sto benissimo, la mia famiglia è felice e anche il tempo è bello. A volte si fanno scelte per il denaro, altre invece per la qualità della vita, che per me è importante. Se andassi in Inghilterra, dovrei ripartire ancora da zero. In Cina? Attualmente no, ma non si può mai dire mai, bisogna vedere al momento".