Un’idea per la difesa, direttamente dal Messico. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, Inter, Napoli e Roma starebbero monitorando César Montes, difensore centrale del Monterrey. Classe ’97, il suo costo potrebbe aggirarsi intorno a 7,5 milioni di euro. Bronzo alla Gold Cup nel 2017, ha collezionato cinque presenze con la maglia del ‘Tricolor’.



PROSPETTO – Una minima esperienza internazionale e novantuno presenze con il club messicano, nel quale è cresciuto, potrebbero fare al caso di varie big italiane. Il costo, con il passare del tempo, potrebbe aumentare. Vista la giovane età e le prestazioni di livello, oltre alle buone doti in zona realizzativa, il suo acquisto rappresenterebbe un innesto di qualità: “Non bisogna mai arrendersi perché con il passare del tempo i risultati si raggiungono", questo il suo motto. Un discorso applicabile anche alla sua carriera.



QUESTIONE DI... NUMERI - Statura imponente ma fisico longilineo - visti i 193 cm e i 70 kg - Montés può giocare anche terzino destro. In tanti, dopo il ritiro di Rafa Marquez, lo hanno consacrato come il miglior difensore centrale messicano presente. Una curiosità, riguardante la sua maglia, è quella sul numero sulla schiena: a tre cifre. Prima il 286, poi il 271. Numeri, non solo qualitativi. In seguito ad un eccellente torneo disputato nel 2014, è passato al Monterrey.



GOL STORICI - La prima rete nella rinnovata casa dei 'Rayados' l'ha firmata lui, in amichevole, contro il Benfica, proprio a Julio Cesar, portiere che per anni ha difeso la porta di una possibile futura destinazione del giovane messicano. Colpo di testa, sugli sviluppi di un calcio di punizione, dopo tre minuti dall'ingresso in campo. Un'idea, per le italiane, che vedremo se si concretizzerà.